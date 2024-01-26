Федерация профсоюзов Франции: более 72 тысяч фермеров вышли на протесты

Более 72 тыс. фермеров вышли на протесты по всей Франции, задействовано 41 тыс. тракторов.

Об этом сообщает Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции.

«Участие в протестах набирает обороты: акции проходят в 85 департаментах, в них задействовано более 41 тыс. тракторов и более 72 тыс. фермеров!» — говорится в сообщении.

Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.

Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.