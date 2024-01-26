WP: противодействие Трампа осложняет поддержку Киева и приближает победу Москвы

Позиция экс-президента США Дональда Трампа по увязыванию финансирования украинских войск с соглашением о безопасности американских границ приблизила победу российской армии, сообщила газета The Washington Post.

«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило её будущее», — говорится в материале.

Также отмечается, что республиканцы были близки к подписанию договора о помощи Киеву, «неохотно» согласившись связать её с выделением дополнительных средств на защиту американских границ. Однако из-за критики соглашения со стороны Трампа мнение многих республиканцев изменилось.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация на Украине не была бы другой при президентстве Трампа.