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WP: противодействие Трампа осложняет поддержку Киева и приближает победу Москвы

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Позиция экс-президента США Дональда Трампа по увязыванию финансирования украинских войск с соглашением о безопасности американских границ приблизила победу российской армии, сообщила газета The Washington Post.
WP: противодействие Трампа осложняет поддержку Киева и приближает победу Москвы
  • AP
  • © Matt Rourke

«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило её будущее», — говорится в материале.

Также отмечается, что республиканцы были близки к подписанию договора о помощи Киеву, «неохотно» согласившись связать её с выделением дополнительных средств на защиту американских границ. Однако из-за критики соглашения со стороны Трампа мнение многих республиканцев изменилось.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация на Украине не была бы другой при президентстве Трампа.

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