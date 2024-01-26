WP: противодействие Трампа осложняет поддержку Киева и приближает победу Москвы
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«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило её будущее», — говорится в материале.
Также отмечается, что республиканцы были близки к подписанию договора о помощи Киеву, «неохотно» согласившись связать её с выделением дополнительных средств на защиту американских границ. Однако из-за критики соглашения со стороны Трампа мнение многих республиканцев изменилось.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация на Украине не была бы другой при президентстве Трампа.