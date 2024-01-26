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Кравчук рассказывал Клинтону в 1994 году о проблеме националистов на Украине

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Леонид Кравчук на встрече с Биллом Клинтоном в 1994 году рассказывал об украинских националистах и заявлял, что им нельзя давать возможность расширяться.
Кравчук рассказывал Клинтону в 1994 году о проблеме националистов на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Georges DeKeerle

Об этом говорится в рассекреченном меморандуме по итогам беседы тогдашних президентов США и Украины.

Кравчук отмечал, что на Украине есть националисты, которые противостоят президенту касательно вопросов ядерного оружия.

«Их немного, но им нельзя давать возможность расширяться», — говорил он Клинтону.

Также Кравчук заявлял, что националисты готовы на необдуманные действия, спекулируют на ситуации и ухудшают её.

Ранее благодаря рассекреченным документам американского национального архива также стало известно, что Клинтон во время переговоров с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над «тесным сотрудничеством» Соединённых Штатов и России.

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