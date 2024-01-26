Кравчук рассказывал Клинтону в 1994 году о проблеме националистов на Украине
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Об этом говорится в рассекреченном меморандуме по итогам беседы тогдашних президентов США и Украины.
Кравчук отмечал, что на Украине есть националисты, которые противостоят президенту касательно вопросов ядерного оружия.
«Их немного, но им нельзя давать возможность расширяться», — говорил он Клинтону.
Также Кравчук заявлял, что националисты готовы на необдуманные действия, спекулируют на ситуации и ухудшают её.
Ранее благодаря рассекреченным документам американского национального архива также стало известно, что Клинтон во время переговоров с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над «тесным сотрудничеством» Соединённых Штатов и России.