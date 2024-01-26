Foreign Affairs: напряжённые отношения России и США находятся под влиянием мифов

Напряжённые двусторонние отношения между Россией и Соединёнными Штатами стали следствием того, что в обеих странах существует множество мифов друг о друге, на которых и выстраиваются их межгосударственные отношения.

Такое мнение в статье для издания Foreign Affairs высказали экс-советники госсекретаря США по политическому планированию Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро.

По мнению авторов статьи, США всегда был необходим образ злодея, который бы служил в качестве инструмента внутриполитического применения. Таким злодеем для американцев сделали Россию ещё в XIX веке, отметили обозреватели.

«Американцы хотят верить, что сражаются с человеком, которого можно убить, а не со всей страной, которую необходимо подчинить», — говорится в материале.

Что касается российского мифа о США, то в России принято считать, что Вашингтон помешан на власти. Кроме того, в России верят, что у США не может быть союзников, а только вассалы.

«Самая большая проблема, которую создают мифы России и США друг о друге, заключается в том, что они взаимно подкрепляемы», — заключили авторы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада занимают жёсткую антироссийскую позицию, которая определяется в Соединённых Штатах.