Ельцин заявлял, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении

Первый российский президент Борис Ельцин в ходе встречи с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу.

Как сказано в стенограмме, рассекреченной Архивом нацбезопасности США, речь идёт об ужине лидеров в Ново-Огарёве 14 января 1994 года.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — приведены слова Ельцина в документах.

При этом отмечается, что Клинтон ответил на данное предложение очень сдержанно: он затронул тему «величия России», но не упоминал идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в альянсе.

Ранее благодаря рассекреченным документам американского национального архива также стало известно, что Клинтон во время переговоров с Ельциным обещал работать над «тесным сотрудничеством» Соединённых Штатов и России.