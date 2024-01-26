Армия Израиля назвала дезинформацией заявления об осаде больниц в Хан-Юнисе

Израильская армия назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Об этом пресс-служба ЦАХАЛ информирует в Telegram.

«Факты на местах опровергают вопиющую дезинформацию, которая распространялась в течение последних 72 часов, ошибочно утверждая, что больницы находятся в осаде или подвергаются нападениям», — сказано в заявлении.

Отмечается, что ЦАХАЛ поддерживает связь с директорами больниц и медицинским персоналом по телефону и на месте для обеспечения функционирования учреждений.

Ранее Армия обороны Израиля окружила город Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Позже палестинское общество Красного Полумесяца сообщило об обстреле около больницы на юге сектора Газа.

Минздрав палестинского анклава 25 января сообщил, что число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 25 900.