Французский историк Тодд заявил, что Россия не планирует нападать на НАТО
«Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — цитирует его РИА Новости.
По словам эксперта, с учётом превосходства НАТО в демографии и численности населения в случае возникновения угрозы России будет принято решение о превентивном ударе тактическим ядерным оружием. Тодд выразил надежду на то, что на Западе ознакомлены с положениями документа.
Глава Минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен ранее заявил, что страна должна увеличить расходы на оборону в связи с угрозой потенциальной войны с Россией.
Кристофферсен добавил, что Россия наращивает запасы вооружений быстрее, чем ожидали партнёры по НАТО.
При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России в последнюю очередь хочется «большой войны».