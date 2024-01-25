Итальянские фермеры вышли на акцию протеста
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Об этом пишет Rai News 24.
Уточняется, что десятки тракторов проехали по провинции Кьети, а также по автострадам возле Лацио, Сицилии и Пратола-Пелиньи.
Демонстранты протестуют против отмены субсидий, роста налогов на топливо и синтетического мяса.
Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» во французской коммуне Ажен.
Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.