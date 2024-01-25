Лаврентьев: США заявили о готовности начать вывод воинского контингента из Ирака

Спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил о наличии у Москвы данных о том, что США заявили о готовности начать вывод воинского контингента из Ирака.

Об этом Лаврентьев сказал по итогам 21-й встречи по Сирии в астанинском формате.

«Насколько мы знаем, американская сторона заявила о готовности пойти навстречу требованиям Ирака, Багдада и начать вывод американского воинского контингента», — отметил спецпредставитель президента. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что пока сложно судить, насколько это реально.

По его словам, данный процесс может затянуться на длительное время, «если даже не на годы».

Также Лаврентьев заявил, что США не стремятся выводить свой военный контингент из Сирии.