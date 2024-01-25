Foreign Policy: США рассматривают возможность вывода войск из Сирии
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Как пишет издание, американская администрация больше не заинтересована в миссии США на территории Сирии, поскольку считает её «ненужной».
Отмечается, что решения по этому вопросу пока не принято, однако Вашингтон уже рассматривает варианты, когда и каким образом войска могут быть выведены.
В публикации говорится, что возможный вывод войск США из Сирии приведёт к «хаосу и всплеску террористических угроз» в регионе.
Ранее сообщалось, что военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что число атак на американские объекты, расположенные в Ираке и Сирии, увеличилось до 140 с начала обострения ситуации в Ближневосточном регионе.