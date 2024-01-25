RT в Telegram
Подпишись

Foreign Policy: США рассматривают возможность вывода войск из Сирии

Короткая ссылка
Власти Соединённых Штатов в настоящий момент рассматривают возможность полного вывода американских войск с территории Сирии. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепартаменте.
Foreign Policy: США рассматривают возможность вывода войск из Сирии
  • Gettyimages.ru

Как пишет издание, американская администрация больше не заинтересована в миссии США на территории Сирии, поскольку считает её «ненужной».

Отмечается, что решения по этому вопросу пока не принято, однако Вашингтон уже рассматривает варианты, когда и каким образом войска могут быть выведены.

В публикации говорится, что возможный вывод войск США из Сирии приведёт к «хаосу и всплеску террористических угроз» в регионе.

Ранее сообщалось, что военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что число атак на американские объекты, расположенные в Ираке и Сирии, увеличилось до 140 с начала обострения ситуации в Ближневосточном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить