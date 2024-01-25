Сенатор Рэнд Пол обвинил конгрессменов в отказе от любых шагов навстречу России
«Думаю, кто-то из этих людей..., застрял в мышлении времён Холодной войны», — сказал политик.
По его словам, данные члены американского конгресса никогда не понимали, что «будущее могло бы быть иным», если бы Вашингтон попытался наладить отношения с Москвой.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России есть основания ответить соразмерно после решения США по активам.
Также глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что диалог США и России «идёт нудный».