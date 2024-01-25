Посол Феоктистов: Россия и Аргентина могут теснее сотрудничать в G20
Он назвал G20 уникальной площадкой глобального взаимодействия.
«Российские подходы к дальнейшему развитию «группы двадцати» во многом совпадают с позициями развивающихся государств, в том числе Аргентины, что создаёт предпосылки для налаживания более тесного взаимодействия между нашими странами», — отметил Феоктистов в статье для издания Diario Popular.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что многие страны мира желают сотрудничать с БРИКС.