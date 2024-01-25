RT в Telegram
Подпишись

Посол Феоктистов: Россия и Аргентина могут теснее сотрудничать в G20

Короткая ссылка
Россия и Аргентина могут теснее сотрудничать в G20. Такое мнение выразил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Он назвал G20 уникальной площадкой глобального взаимодействия.

«Российские подходы к дальнейшему развитию «группы двадцати» во многом совпадают с позициями развивающихся государств, в том числе Аргентины, что создаёт предпосылки для налаживания более тесного взаимодействия между нашими странами», — отметил Феоктистов в статье для издания Diario Popular.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что многие страны мира желают сотрудничать с БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить