Премьер Словакии предложил создать хаб для ремонта военной техники для ВСУ
Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил создать в Словакии хаб для ремонта военной техники для Украины.
«В Словакии может быть создан хаб, например, в городе Михаловце, для ремонта различной военной техники, в том числе и немецкой», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Фицо посетил с официальным визитом украинский город Ужгород.
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