Премьер Словакии предложил создать хаб для ремонта военной техники для ВСУ

Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил создать в Словакии хаб для ремонта военной техники для Украины.

«В Словакии может быть создан хаб, например, в городе Михаловце, для ремонта различной военной техники, в том числе и немецкой», — цитирует его РИА Новости. Ранее Фицо посетил с официальным визитом украинский город Ужгород.