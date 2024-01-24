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Премьер Словакии предложил создать хаб для ремонта военной техники для ВСУ

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Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил создать в Словакии хаб для ремонта военной техники для Украины.

«В Словакии может быть создан хаб, например, в городе Михаловце, для ремонта различной военной техники, в том числе и немецкой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Фицо посетил с официальным визитом украинский город Ужгород.

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