Косачёв: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что ратификацией протокола о вступлении Швеции в Североатлантичский альянс Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО.

Такое мнение он высказал в Telegram.

Как отметил политик, НАТО является главным источником нестабильности в мире, а также основным генератором угроз.

Кроме того, добавил Косачёв, альянс своим существованием разрушил принцип неделимости безопасности.

Он выразил сожаление по поводу решения Анкары ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», — говорится в сообщении.

23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.