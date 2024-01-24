Косачёв: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в Telegram.
Как отметил политик, НАТО является главным источником нестабильности в мире, а также основным генератором угроз.
Кроме того, добавил Косачёв, альянс своим существованием разрушил принцип неделимости безопасности.
Он выразил сожаление по поводу решения Анкары ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.
«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», — говорится в сообщении.
23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.