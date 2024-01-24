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Косачёв: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО

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Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что ратификацией протокола о вступлении Швеции в Североатлантичский альянс Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО.
Косачёв: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал в Telegram.

Как отметил политик, НАТО является главным источником нестабильности в мире, а также основным генератором угроз.

Кроме того, добавил Косачёв, альянс своим существованием разрушил принцип неделимости безопасности.

Он выразил сожаление по поводу решения Анкары ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. 

«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», — говорится в сообщении.

23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

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