Иран намерен продолжать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Иран намерен и дальше сотрудничать с Россией по линии противодействия терроризму. С заявлением об этом выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Акбар Ахмадиян.

Как указывается в сообщении, опубликованном по итогам встречи Ахмадияна с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым, секретарь ВСНБ особенно отметил сотрудничество стран в этой сфере в Сирии.

«И сказал, что это сотрудничество должно продолжаться», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось о встрече на полях ООН глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Газе и Красном море.