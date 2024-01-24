Иран намерен продолжать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом
- AFP
Как указывается в сообщении, опубликованном по итогам встречи Ахмадияна с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым, секретарь ВСНБ особенно отметил сотрудничество стран в этой сфере в Сирии.
«И сказал, что это сотрудничество должно продолжаться», — приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее сообщалось о встрече на полях ООН глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Газе и Красном море.