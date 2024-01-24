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Шесть человек погибли, ещё 14 пострадали при взрыве газовоза в Улан-Баторе

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В Улан-Баторе шесть человек погибли, ещё 14 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего 60 т газа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Монголии.

По данным агентства, погибшими оказались три местных жителя и трое пожарных, прибывших на место взрыва.

В результате инцидента сгорело 30 автомобилей, говорится в сообщении.

Уточняется, что взрыв произошёл в результате столкновения грузовика, перевозившего газ, с легковым автомобилем.

Ранее стало известно, что в Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 т газа, вследствие чего начался крупный пожар на рынке «Дунжингарав».

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