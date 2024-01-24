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Лавров подчеркнул необходимость соблюдения беспристрастности для Секретариата ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности.

Об этом, как сообщает МИД России, он заявил на встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 

«Лавров также особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудалённости в строгом соответствии с Уставом Организации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров проводит встречу с Генсеком ООН.

Позже стало известно, что Лавров и Гутерреш обсудили в Нью-Йорке сотрудничество между Россией и ООН.

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