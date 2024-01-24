Лавров подчеркнул необходимость соблюдения беспристрастности для Секретариата ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности.

Об этом, как сообщает МИД России, он заявил на встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Лавров также особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудалённости в строгом соответствии с Уставом Организации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров проводит встречу с Генсеком ООН.

Позже стало известно, что Лавров и Гутерреш обсудили в Нью-Йорке сотрудничество между Россией и ООН.