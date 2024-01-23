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Лавров и глава МИД Иордании отметили важность прекращения огня в секторе Газа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади на встрече в Нью-Йорке отметили важность прекращения огня в секторе Газа.
Лавров и глава МИД Иордании отметили важность прекращения огня в секторе Газа
  • globallookpress.com

Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Министры акцентировали важность прекращения огня в секторе Газа и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло на базе решений СБ ООН и ГА ООН», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров на полях мероприятий Совбеза ООН высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

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