Лавров и глава МИД Иордании отметили важность прекращения огня в секторе Газа
- globallookpress.com
Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Министры акцентировали важность прекращения огня в секторе Газа и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло на базе решений СБ ООН и ГА ООН», — говорится в сообщении.
Ранее Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров на полях мероприятий Совбеза ООН высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа.