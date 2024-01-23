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Столтенберг: НАТО нарастило присутствие у границ России для пресечения эскалации

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Североатлантический альянс нарастил военное присутствие у российских границ для недопущения эскалации ситуации.
Столтенберг: НАТО нарастило присутствие у границ России для пресечения эскалации
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, после начала российской спецоперации на Украине «для НАТО стали очевидны две задачи».

«Первая — это поддержка Украины... Другая цель — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг отметил, что НАТО добивается этого посредством усиления восточного фланга и инвестиций в оборону.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не видит прямой или надвигающейся угрозы со стороны России.

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