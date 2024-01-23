Столтенберг: НАТО нарастило присутствие у границ России для пресечения эскалации
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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, после начала российской спецоперации на Украине «для НАТО стали очевидны две задачи».
«Первая — это поддержка Украины... Другая цель — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — цитирует его РИА Новости.
Столтенберг отметил, что НАТО добивается этого посредством усиления восточного фланга и инвестиций в оборону.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс не видит прямой или надвигающейся угрозы со стороны России.