Столтенберг: НАТО нарастило присутствие у границ России для пресечения эскалации

Североатлантический альянс нарастил военное присутствие у российских границ для недопущения эскалации ситуации.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, после начала российской спецоперации на Украине «для НАТО стали очевидны две задачи».

«Первая — это поддержка Украины... Другая цель — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг отметил, что НАТО добивается этого посредством усиления восточного фланга и инвестиций в оборону.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не видит прямой или надвигающейся угрозы со стороны России.