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Галант: Израиль не хочет войны с «Хезболлой», но готов к любому развитию событий

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Израиль не желает воевать с ливанским движением «Хезболла», но готов к любому развитию событий на фоне длящихся провокаций. С таким заявлением выступил 23 января глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант.
Галант: Израиль не хочет войны с «Хезболлой», но готов к любому развитию событий
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

По его словам, в Израиле следят за тем, что происходит на севере. Галант уточнил, что речь идёт о провокациях, которые продолжает ливанское движение.

«Мы не хотим войны, но мы готовы к любой ситуации, которая может сложиться на севере. Поэтому одну руку мы держим на юге, а зоркий глаз направлен на север», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что война не покажется Израилю «пикником».

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