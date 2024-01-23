Галант: Израиль не хочет войны с «Хезболлой», но готов к любому развитию событий
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По его словам, в Израиле следят за тем, что происходит на севере. Галант уточнил, что речь идёт о провокациях, которые продолжает ливанское движение.
«Мы не хотим войны, но мы готовы к любой ситуации, которая может сложиться на севере. Поэтому одну руку мы держим на юге, а зоркий глаз направлен на север», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава Министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что война не покажется Израилю «пикником».