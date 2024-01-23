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Gazeta Wyborcza: Дуда перестал доверять собственной охране

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Польский президент Анджей Дуда перестал доверять собственной охране из-за ситуации с арестом бывшего экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.
Gazeta Wyborcza: Дуда перестал доверять собственной охране
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что причина недоверия Дуды к своей охране связана с тем, что аресты Каминьского и Вонсика проходили при полном содействии службы безопасности.

Теперь президент Польши опасается, что пришедшее к власти правительство Туска ввело в президентскую охрану своих людей. Он даже вызывал членов своей непосредственной охраны и велел им убираться вон, а главу группы, обеспечивающей его безопасность, обвинил в участии в заговоре.

Ранее Дуда заявил, что принял решение во второй раз начать процесс помилования бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.

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