Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США

В Соединённых Штатах обостряются комплексы безнаказанности и превосходства. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становятся слишком глубокими», — сказал он в интервью телекомпании CBS.

Кроме того, Лавров сообщил, что нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Москвой.