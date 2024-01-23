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Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США

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В Соединённых Штатах обостряются комплексы безнаказанности и превосходства. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становятся слишком глубокими», — сказал он в интервью телекомпании CBS.

Кроме того, Лавров сообщил, что нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Москвой.

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