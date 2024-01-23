Лавров заявил о росте комплексов безнаказанности и превосходства США
В Соединённых Штатах обостряются комплексы безнаказанности и превосходства. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становятся слишком глубокими», — сказал он в интервью телекомпании CBS.
Кроме того, Лавров сообщил, что нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Москвой.
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