Политолог Орлов: поддержка киевского режима медленно тает на Западе

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой говорится о том, что в ЕС разрабатывают новый план, как выделить Украине €20 млрд военной помощи, несмотря на запрет Венгрии.

«Поддержка киевского режима продолжает медленно, но верно таять на Западе: к венгерскому премьеру уже присоединился глава правительства Словакии Роберт Фицо, и число противников бессмысленного финансирования военных действий на Украине постоянно растёт. Уверен, для Зеленского и ряда русофобских правительств Европы холодным душем стало решение министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой снять запрет на культурное сотрудничество её страны с Россией и Белоруссией», — объяснил он.

Политолог считает, что всё это происходит на фоне длительного блокирования конгрессом США очередного финансового транша киевскому режиму, на котором настаивает Белый дом, что «сеет ещё больше сомнений внутри коллективного Запада».

«Никто не хочет выбрасывать деньги в костёр, особенно когда это происходит в ущерб интересам собственных граждан. Поэтому решение ЕС о создании специального фонда для поддержки ВСУ лично мне, скорее, напоминает символический ритуальный жест, который призван всего лишь оказать моральную поддержку киевскому режиму и бойцам на фронте, чтобы ещё немного отсрочить их поражение, но никак не принести реальную пользу», — заключил Орлов.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что в ЕС разрабатывают новый план, как выделить Украине €20 млрд военной помощи, несмотря на запрет Венгрии.