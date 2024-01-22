ТАСС: журналисты из пула Лаврова получили визы США без ограничений в передвижении
Как отметили в ТАСС, всем представителям российских СМИ выдали однократную журналистскую визу типа I до отлёта борта.
В сентябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Вашингтон, выдав сопровождающим Лаврова в ООН российским журналистам визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, стремились оказать давление на корреспондентов.
Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.