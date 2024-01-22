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ТАСС: журналисты из пула Лаврова получили визы США без ограничений в передвижении

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Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, получили визы США без приписки об ограничении передвижения в 25 миль, как это было в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметили в ТАСС, всем представителям российских СМИ выдали однократную журналистскую визу типа I до отлёта борта.

В сентябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Вашингтон, выдав сопровождающим Лаврова в ООН российским журналистам визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, стремились оказать давление на корреспондентов.

Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

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