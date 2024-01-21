Политик Филиппо назвал безумием призыв главы ЕК продолжать помогать Украине

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном выделении дополнительных средств для Украины.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС может выделить Украине очередные €50 млрд.

«Что за безумие! Это означает, что €10 млрд будут выделены Францией», — заявил Филиппо.

По мнению политика, эти деньги Франция могла бы потратить на строительство новых больниц, а не на помощь Киеву.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выделение Евросоюзом €50 млрд на оружие для Украины повлечёт жертвы и улучшит переговорную позицию России.