Политик Филиппо назвал безумием призыв главы ЕК продолжать помогать Украине
- AP
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
Фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС может выделить Украине очередные €50 млрд.
«Что за безумие! Это означает, что €10 млрд будут выделены Францией», — заявил Филиппо.
По мнению политика, эти деньги Франция могла бы потратить на строительство новых больниц, а не на помощь Киеву.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выделение Евросоюзом €50 млрд на оружие для Украины повлечёт жертвы и улучшит переговорную позицию России.