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Политик Филиппо назвал безумием призыв главы ЕК продолжать помогать Украине

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном выделении дополнительных средств для Украины.
Политик Филиппо назвал безумием призыв главы ЕК продолжать помогать Украине
  • AP

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС может выделить Украине очередные €50 млрд. 

«Что за безумие! Это означает, что €10 млрд будут выделены Францией», — заявил Филиппо.

По мнению политика, эти деньги Франция могла бы потратить на строительство новых больниц, а не на помощь Киеву.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выделение Евросоюзом €50 млрд на оружие для Украины повлечёт жертвы и улучшит переговорную позицию России.

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