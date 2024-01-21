Reuters: Британия потратит более $500 млн на модернизацию ЗРК Sea Viper

Власти Великобритании намерены потратить $514 млн на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper, которым британские силы отражают атаки хуситов в Красном море.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Британии.

«Минобороны Британии заявило в воскресенье, что потратит £405 млн ($514 млн) на модернизацию ракетного комплекса», — говорится в публикации.

По данным агентства, ЗРК Sea Viper оснастят новыми боеголовками, а также современным программным обеспечением, позволяющим противостоять угрозам баллистических ракет.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил беспилотник в Красном море.

Он уточнил, что миноносец уничтожил цель при помощи ракеты Sea Viper.