WSJ: Израиль за время операции в Газе уничтожил менее трети боевиков ХАМАС
- AP
- © Tsafrir Abayov
По данным издания, израильские войска ликвидировали от 20 до 30% боевиков ХАМАС. В публикации подчёркивается, что такие показатели пока далеки от целей, которые поставил перед собой Израиль.
В статье также говорится, что боеприпасов, которыми располагает ХАМАС, хватит для продолжения ударов по Израилю и ЦАХАЛ в Газе в течение нескольких месяцев.
Ранее сообщалось, что Израиль потерял до 195 военнослужащих за время проведения наземной операции в палестинском анклаве.