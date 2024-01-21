WSJ: Израиль за время операции в Газе уничтожил менее трети боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала не более 30% боевиков палестинского движения ХАМАС в ходе проведения операции в секторе Газа. Такую информацию привела газета The Wall Street Journal.

По данным издания, израильские войска ликвидировали от 20 до 30% боевиков ХАМАС. В публикации подчёркивается, что такие показатели пока далеки от целей, которые поставил перед собой Израиль.

В статье также говорится, что боеприпасов, которыми располагает ХАМАС, хватит для продолжения ударов по Израилю и ЦАХАЛ в Газе в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что Израиль потерял до 195 военнослужащих за время проведения наземной операции в палестинском анклаве.