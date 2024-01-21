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WSJ: Израиль за время операции в Газе уничтожил менее трети боевиков ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала не более 30% боевиков палестинского движения ХАМАС в ходе проведения операции в секторе Газа. Такую информацию привела газета The Wall Street Journal.
WSJ: Израиль за время операции в Газе уничтожил менее трети боевиков ХАМАС
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

По данным издания, израильские войска ликвидировали от 20 до 30% боевиков ХАМАС. В публикации подчёркивается, что такие показатели пока далеки от целей, которые поставил перед собой Израиль.

В статье также говорится, что боеприпасов, которыми располагает ХАМАС, хватит для продолжения ударов по Израилю и ЦАХАЛ в Газе в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что Израиль потерял до 195 военнослужащих за время проведения наземной операции в палестинском анклаве.

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