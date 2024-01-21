РИА Новости: МИД Турции обсудил с главой политбюро ХАМАС освобождение заложников

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл переговоры с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, в ходе которых стороны обсудили освобождение заложников.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

По его данным, помимо возможности освобождения заложников, стороны обсудили прекращение огня в секторе Газа, увеличение поставок гуманитарной помощи, а также решение конфликта по принципу двух государств.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой.