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РИА Новости: МИД Турции обсудил с главой политбюро ХАМАС освобождение заложников

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл переговоры с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, в ходе которых стороны обсудили освобождение заложников.
РИА Новости: МИД Турции обсудил с главой политбюро ХАМАС освобождение заложников
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

По его данным, помимо возможности освобождения заложников, стороны обсудили прекращение огня в секторе Газа, увеличение поставок гуманитарной помощи, а также решение конфликта по принципу двух государств.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестино-израильский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой.

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