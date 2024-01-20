Больше 60 человек погибли из-за последствий «арктического» холода в США

Больше 60 человек погибли из-за последствий «арктического» холода, который сковал большую часть Соединённых Штатов.

Об этом сообщает NBC News.

Смертельные случаи зафиксированы в штатах Нью-Йорк, Миссисипи, Арканзас и Висконсин, а большинство из них — в Теннесси и Орегоне.

Люди гибли в ДТП на занесённых снегом дорогах, из-за гололедицы, ураганов, а также холода. В некоторых районах температура опускалась до -34 °С.

Ранее в США более 600 тыс. домов и предприятий остались без электричества из-за мощного шторма.