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Больше 60 человек погибли из-за последствий «арктического» холода в США

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Больше 60 человек погибли из-за последствий «арктического» холода, который сковал большую часть Соединённых Штатов.
Больше 60 человек погибли из-за последствий «арктического» холода в США
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Thomas/NurPhoto

Об этом сообщает NBC News.

Смертельные случаи зафиксированы в штатах Нью-Йорк, Миссисипи, Арканзас и Висконсин, а большинство из них — в Теннесси и Орегоне.

Люди гибли в ДТП на занесённых снегом дорогах, из-за гололедицы, ураганов, а также холода. В некоторых районах температура опускалась до -34 °С.

Ранее в США более 600 тыс. домов и предприятий остались без электричества из-за мощного шторма.

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