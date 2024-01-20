Bild: в Гамбурге появилась обнажённая статуя с лицом, похожим на Меркель

В Гамбурге напротив театра Талии установили статую обнажённой женщины, похожей на экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом сообщает издание Bild.

Уточняется, что фигуру сидящей раздетой женщины разместили на одном из контейнеров около театра.

По данным издания, когда-то эта статуя использовалась в качестве декорации в спектакле, однако тогда у неё не было головы. Позже фигуру продали владельцу комплекса зданий, в котором также находится театр. Он, вероятно, и приделал голову.

Ранее в иранском отеле «Эспинас Пэлас» установили статую португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в полный рост.