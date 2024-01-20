Bild: в Гамбурге появилась обнажённая статуя с лицом, похожим на Меркель
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Об этом сообщает издание Bild.
Уточняется, что фигуру сидящей раздетой женщины разместили на одном из контейнеров около театра.
По данным издания, когда-то эта статуя использовалась в качестве декорации в спектакле, однако тогда у неё не было головы. Позже фигуру продали владельцу комплекса зданий, в котором также находится театр. Он, вероятно, и приделал голову.
Ранее в иранском отеле «Эспинас Пэлас» установили статую португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в полный рост.