Нобелевский лауреат Кругман считает, что Китай вступает в эпоху застоя
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Его слова приводит газета The New York Times.
Кругман напомнил о прогнозах аналитиков, которые ожидали, что в Китае начнётся экономический бум после отмены ограничений по COVID-19. Однако, отметил он, вопреки прогнозам Китай начал отставать практически по всем показателям, кроме ВВП.
Экономист, ссылаясь на официальную китайскую статистику, заявил, что в стране наблюдается дефляция по примеру Японии 1980-х годов, а также высокие показатели безработицы среди молодого населения.
«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — резюмировал Кругман.
При этом в прогнозе Центра экономических и деловых исследований говорится, что Китай может выйти на первое место в мире по объёмам ВВП не ранее 2037 года.