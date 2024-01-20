RT в Telegram
Подпишись

Нобелевский лауреат Кругман считает, что Китай вступает в эпоху застоя

Короткая ссылка
Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман высказал мнение, что в Китае начинается эпоха «застоя и разочарования».
Нобелевский лауреат Кругман считает, что Китай вступает в эпоху застоя
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит газета The New York Times.

Кругман напомнил о прогнозах аналитиков, которые ожидали, что в Китае начнётся экономический бум после отмены ограничений по COVID-19. Однако, отметил он, вопреки прогнозам Китай начал отставать практически по всем показателям, кроме ВВП.

Экономист, ссылаясь на официальную китайскую статистику, заявил, что в стране наблюдается дефляция по примеру Японии 1980-х годов, а также высокие показатели безработицы среди молодого населения.

«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — резюмировал Кругман.

При этом в прогнозе Центра экономических и деловых исследований говорится, что Китай может выйти на первое место в мире по объёмам ВВП не ранее 2037 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить