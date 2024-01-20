Нобелевский лауреат Кругман считает, что Китай вступает в эпоху застоя

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман высказал мнение, что в Китае начинается эпоха «застоя и разочарования».

Его слова приводит газета The New York Times.

Кругман напомнил о прогнозах аналитиков, которые ожидали, что в Китае начнётся экономический бум после отмены ограничений по COVID-19. Однако, отметил он, вопреки прогнозам Китай начал отставать практически по всем показателям, кроме ВВП.

Экономист, ссылаясь на официальную китайскую статистику, заявил, что в стране наблюдается дефляция по примеру Японии 1980-х годов, а также высокие показатели безработицы среди молодого населения.

«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — резюмировал Кругман.

При этом в прогнозе Центра экономических и деловых исследований говорится, что Китай может выйти на первое место в мире по объёмам ВВП не ранее 2037 года.