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Посол: продолжающие работу в России датские компании не собираются уходить

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Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что датские компании, которые продолжают работать в России, не собираются уходить с российского рынка.
Посол: продолжающие работу в России датские компании не собираются уходить
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, правительство Дании пытается вынудить датский бизнес уйти с российского рынка.

Он подчеркнул, что именно поэтому Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.

«Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный», — сказал Барбин.

Ранее стало известно, что действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращено с 1 января 2024 года.

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