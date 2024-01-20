Посол: продолжающие работу в России датские компании не собираются уходить

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что датские компании, которые продолжают работать в России, не собираются уходить с российского рынка.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, правительство Дании пытается вынудить датский бизнес уйти с российского рынка.

Он подчеркнул, что именно поэтому Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.

«Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный», — сказал Барбин.

Ранее стало известно, что действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращено с 1 января 2024 года.