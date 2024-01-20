Посол: продолжающие работу в России датские компании не собираются уходить
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Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
По словам собеседника агентства, правительство Дании пытается вынудить датский бизнес уйти с российского рынка.
Он подчеркнул, что именно поэтому Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.
«Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный», — сказал Барбин.
Ранее стало известно, что действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращено с 1 января 2024 года.