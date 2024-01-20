РИА Новости: в Ираке возле авиабазы «Балад» подбили американский дрон

В Пентагоне сообщили о падении американского беспилотника возле авиабазы «Балад» в Ираке — дрон подбили иракские правоохранители.

«В 19:20 (по местному времени) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы «Балад» в Ираке», — заявили в ведомстве РИА Новости.

Уточняется, что дрон подбили иракские правоохранители.

Информации о пострадавших не поступало.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что число атак на американские объекты, расположенные в Ираке и Сирии, увеличилось до 140 с начала обострения ситуации в ближневосточном регионе.

18 января американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.