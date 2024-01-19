Кандидат в сенат США Сэйр: Франции следует выйти из НАТО

Независимый кандидат в сенат США Дайан Сэйр в эфире RT выразила мнение, что на фоне «невероятных» волнений в Европе Франции следует выйти из Североатлантического альянса.

«Как ни мала вероятность такого события, я считаю, что Франция должна выйти из НАТО», — сказала она.

По её словам, сейчас в Европе наблюдаются невероятные волнения.

Она отметила, что в ФРГ проходят протесты фермеров и водителей грузовиков. К протестам также присоединились итальянские аграрии. По мнению Сэйр, они «переживают экзистенциональный кризис» и не могут пойти на попятную, поскольку «иначе им не выжить».

«Хотелось бы надеяться, что власти некоторых западноевропейских стран задумаются о последствиях своих безрассудных действий и своего желания расширить границы НАТО больше, чем даже позволяют им мощности по производству боеприпасов, и разработают более мудрую политику», — сказала она.

Ранее протестующие фермеры освистали главу Минфина Германии Кристиана Линднера во время его выступления.