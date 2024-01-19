Экс-разведчик Риттер извинился от лица американцев за конфликт на Украине
- РИА Новости
На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» он указал на роль США в развязывании украинского конфликта.
«Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас», — цитирует Риттера РИА Новости.
Он также извинился и перед украинцами, которых «принесли в жертву» из-за противостояния, «причиной которого стали США».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии у США интереса к урегулированию на Украине.