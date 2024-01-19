Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер принёс свои извинения от лица американских граждан россиянам, которые потеряли близких из-за конфликта на Украине.

На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» он указал на роль США в развязывании украинского конфликта.

«Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас», — цитирует Риттера РИА Новости.

Он также извинился и перед украинцами, которых «принесли в жертву» из-за противостояния, «причиной которого стали США».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии у США интереса к урегулированию на Украине.