Reuters: Пакистан использовал авиацию для ударов по территории Ирана
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«Источник в пакистанской разведке сообщил Reuters, что удары были нанесены военными самолётами», — сообщает агентство.
Ранее в нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы. В МИД Пакистана после этого сообщили, что его ВС нанесли серию «высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов» по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.
Власти иранской провинции сообщили, что в результате этого погибли «три женщины и четыре ребёнка, не являвшиеся гражданами Ирана».