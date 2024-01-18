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Reuters: Пакистан использовал авиацию для ударов по территории Ирана

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Авиация Пакистана использовалась для нанесения ударов по территории Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Сколько самолётов было задействовано в операции, не уточняется.
Reuters: Пакистан использовал авиацию для ударов по территории Ирана
  • © U.S. Air Force photo by Lt. Col. Michael Shavers

«Источник в пакистанской разведке сообщил Reuters, что удары были нанесены военными самолётами», — сообщает агентство.

Ранее в нескольких районах Ирана на границе с Пакистаном прогремели взрывы. В МИД Пакистана после этого сообщили, что его ВС нанесли серию «высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов» по укрытиям «террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Власти иранской провинции сообщили, что в результате этого погибли «три женщины и четыре ребёнка, не являвшиеся гражданами Ирана».

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