Трамп заявил, что Байдену нельзя доверить управлять даже магазином сладостей

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, заявил, что нынешнему американскому лидеру Джо Байдену нельзя доверить в управление даже кондитерский магазин.

«Если бы у вас был небольшой магазин, например, сладостей, вы бы доверили Джо Байдену управлять вашим магазином...? Ответ: ни в коем случае», — передаёт слова Трампа ТАСС.

По словам бывшего президента США, Байдену «никто не доверяет».

«А он управляет страной, ведёт переговоры с Путиным и Си Цзиньпином, которые очень сильные», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США управляют дураки.

Также он допустил, что Байден может уничтожить США до президентских выборов.