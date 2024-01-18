Трамп заявил, что Байдену нельзя доверить управлять даже магазином сладостей
«Если бы у вас был небольшой магазин, например, сладостей, вы бы доверили Джо Байдену управлять вашим магазином...? Ответ: ни в коем случае», — передаёт слова Трампа ТАСС.
По словам бывшего президента США, Байдену «никто не доверяет».
«А он управляет страной, ведёт переговоры с Путиным и Си Цзиньпином, которые очень сильные», — добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что США управляют дураки.
Также он допустил, что Байден может уничтожить США до президентских выборов.