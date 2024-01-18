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Трамп заявил, что Байдену нельзя доверить управлять даже магазином сладостей

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Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, заявил, что нынешнему американскому лидеру Джо Байдену нельзя доверить в управление даже кондитерский магазин.

«Если бы у вас был небольшой магазин, например, сладостей, вы бы доверили Джо Байдену управлять вашим магазином...? Ответ: ни в коем случае», — передаёт слова Трампа ТАСС.

По словам бывшего президента США, Байдену «никто не доверяет».

«А он управляет страной, ведёт переговоры с Путиным и Си Цзиньпином, которые очень сильные», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США управляют дураки.

Также он допустил, что Байден может уничтожить США до президентских выборов.

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