G1: более 1,1 млн потребителей остались без света в Бразилии после шторма
Об этом информирует портал G1.
«Повреждения были вызваны сильным дождём и ветром, градом и молниями. Без электричества остались около 1,1 млн потребителей», — говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что в результате непогоды в штате погиб один человек, ещё 12 получили травмы.
Ранее в Рио-де-Жанейро в результате наводнений погибли 11 человек.
Также в США шторм оставил без электричества более 600 тыс. домов и предприятий.