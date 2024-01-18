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G1: более 1,1 млн потребителей остались без света в Бразилии после шторма

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Свыше 1,1 млн потребителей электроэнергии пострадали в результате мощного циклона, который обрушился на штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Об этом информирует портал G1

«Повреждения были вызваны сильным дождём и ветром, градом и молниями. Без электричества остались около 1,1 млн потребителей», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что в результате непогоды в штате погиб один человек, ещё 12 получили травмы.

Ранее в Рио-де-Жанейро в результате наводнений погибли 11 человек.

Также в США шторм оставил без электричества более 600 тыс. домов и предприятий.

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