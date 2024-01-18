Al Jazeera: удары США в Йемене были нанесены по ракетным установкам хуситов
Об этом информирует телеканал Al Jazeera, передаёт ТАСС.
Отмечается, что ударам подверглись места дислокации ракет и системы запуска, которые «представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе».
Ранее в Al Masirah заявили, что США и Британия наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена.
Также в Пентагоне заявили, что хуситы сохраняют некоторые возможности для нападений после ударов США.