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Al Jazeera: удары США в Йемене были нанесены по ракетным установкам хуситов

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Соединённые Штаты нанесли удары по ракетным установкам на территории Йемена, которая контролируется мятежным движением хуситов «Ансар Аллах».

Об этом информирует телеканал Al Jazeera, передаёт ТАСС.

Отмечается, что ударам подверглись места дислокации ракет и системы запуска, которые «представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе».

Ранее в Al Masirah заявили, что США и Британия наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена.

Также в Пентагоне заявили, что хуситы сохраняют некоторые возможности для нападений после ударов США.

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