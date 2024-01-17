У резиденции посла Канады в Москве прошёл пикет Национально-освободительного движения
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Об этом пишет группа РВСН в Telegram.
«Канадскому послу здесь очень не рады!» — рассказала участница митинга.
Она назвала Канаду «одной из стран оплота нацизма».
Сообщается, что в кулуарах резиденции 17 января проходила встреча с членом «Мемориала»* Яном Рачинским.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с Владимиром Зеленским вопросы военной помощи Украине.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.