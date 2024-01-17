Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю
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Об этом сообщил генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.
«Хотел бы подчеркнуть решительное неприятие и полное осуждение иранских обстрелов иракских районов в Эрбиле, состоявшихся вечером 15 января», — цитирует его РИА Новости.
Генсек ЛАГ заявил, что организация солидарна с Багдадом в мерах, которые он принимает для поддержания суверенитета и безопасности страны.
Ранее Ирак подал жалобу на «агрессию» Ирана в Совет Безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану.
16 января Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена после ракетных ударов Ирана по объектам в Эрбиле.