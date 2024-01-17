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Khaosod: россиянин проник в здание администрации Пхукета и разбил топором дверь

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Россиянин проник в здание администрации Пхукета и разбил топором стеклянную дверь в офис губернатора региона.
Khaosod: россиянин проник в здание администрации Пхукета и разбил топором дверь
  • Gettyimages.ru
  • © infospeed

Об этом сообщает издание Khaosod.

Как сказано в материале, 24-летний мужчина украл мотоцикл местного жителя, проник в здание администрации Пхукета, поднялся на четвёртый этаж и разбил стеклянную дверь в кабинет губернатора топором.

В ходе расследования на полу были обнаружены капли крови, которые вели к столу секретаря губернатора. На нём лежал металлический топор, использованный при нападении. У российского туриста на ногах были обнаружены порезы от стекла.

Мужчину задержали и доставили в больницу. Первоначальный диагноз предполагает проблемы с психическим здоровьем, так так его речь была бессвязной.

Отмечается, что после того, как ему введут успокоительное и оставят под наблюдением, россиянину будут предъявлены обвинения.

В октябре авиадебоширу Дэвиду Эмерсону, который пытался заглушить двигатели в кабине пилотов самолёта Horizon Airlines рейса Эверетт — Сан-Франциско, предъявили обвинение в покушении на убийство 83 человек.

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