Глава МИД Ирана заявил о готовности страны укреплять сотрудничество с Пакистаном
Информация об этом появилась на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
Отмечается, что речь идёт об энергетической и нефтегазовой сферах.
«Амир Абдоллахиян приветствовал укрепление приграничных рынков двух стран и заявил, что Иран готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в сферах энергетики, нефти, газа и электроэнергии», — говорится в заявлении.
Также глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном.