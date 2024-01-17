Глава МИД Ирана заявил о готовности страны укреплять сотрудничество с Пакистаном

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ходе встречи с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром о готовности Тегерана укреплять сотрудничество в Исламабадом.

Информация об этом появилась на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Отмечается, что речь идёт об энергетической и нефтегазовой сферах.

«Амир Абдоллахиян приветствовал укрепление приграничных рынков двух стран и заявил, что Иран готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в сферах энергетики, нефти, газа и электроэнергии», — говорится в заявлении.

Также глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном.