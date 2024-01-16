RT в Telegram
Подпишись

Госдума приняла заявление из-за инициативы убрать памятник «Алёша» в Болгарии

Короткая ссылка
Госдума России в ходе первого пленарного заседания приняла заявление с осуждением инициативы демонтажа памятника советскому солдату-освободителю «Алёша» в городе Пловдив в Болгарии.
Госдума приняла заявление из-за инициативы убрать памятник «Алёша» в Болгарии
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

В заявлении говорится, что российские депутаты крайне возмущены в связи с провокационным и циничным предложением болгарских политиков о демонтаже памятника до конца текущего года.

Также депутаты Госдумы назвали это очередной безрассудной выходкой представителей болгарской партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ).

Ранее сообщалось, что в болгарском Пловдиве в муниципальный совет внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить