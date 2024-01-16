Госдума приняла заявление из-за инициативы убрать памятник «Алёша» в Болгарии

Госдума России в ходе первого пленарного заседания приняла заявление с осуждением инициативы демонтажа памятника советскому солдату-освободителю «Алёша» в городе Пловдив в Болгарии.

Об этом информирует ТАСС.

В заявлении говорится, что российские депутаты крайне возмущены в связи с провокационным и циничным предложением болгарских политиков о демонтаже памятника до конца текущего года.

Также депутаты Госдумы назвали это очередной безрассудной выходкой представителей болгарской партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ).

Ранее сообщалось, что в болгарском Пловдиве в муниципальный совет внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша».