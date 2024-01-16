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Юг Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа

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Южные районы Израиля подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.
Юг Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа
  • AFP
  • © Menahem KAHANA

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 12-й канал телевидения Израиля.

Сообщается, что радикалы выпустили около 50 ракет.

При этом зафиксированы многочисленные перехваты ракет системой ПРО «Железный купол» Израиля.

Ранее в северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

15 января Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по отрядам радикалов с противотанковыми ракетами на юге Ливана.

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