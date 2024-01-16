Юг Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа
- AFP
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 12-й канал телевидения Израиля.
Сообщается, что радикалы выпустили около 50 ракет.
При этом зафиксированы многочисленные перехваты ракет системой ПРО «Железный купол» Израиля.
Ранее в северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
15 января Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по отрядам радикалов с противотанковыми ракетами на юге Ливана.