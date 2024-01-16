Bloomberg: США потребуют от Зеленского в Давосе, чтобы Киев перешёл к обороне

Американская администрация хочет, чтобы украинские войска сменили стратегию в конфликте с Россией с попытки наступления на оборону.

Об этом пишет автор колонки Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, такое послание Зеленскому планирует передать советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время переговоров на полях форума в Давосе.

«В беседе с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе Салливан передаст послание от своего босса — президента Джо Байдена», — пишет Клут.

Колумнист также пишет, что Зеленскому не хотелось бы слышать это или обсуждать данный вопрос публично.

Ранее Зеленский заявил, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом.