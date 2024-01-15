ЦПВС: террористы четырежды обстреляли войска Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо

Террористы за сутки четыре раза обстреляли позиции правительственных войск в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось об обстреле американской военной базы, расположенной возле нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.