Гутерреш призвал перестать «играть с огнём» на границе Ливана и Израиля
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По его словам, десятки тысяч людей на севере Израиля и юге Ливана были вынуждены покинуть дома в результате боевых действий.
«Я должен донести до всех сторон это простое и прямое послание: прекратите играть на «голубой линии», снизьте эскалацию и остановите боевые действия в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам организации «Хезболла» в Ливане.