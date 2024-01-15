Гутерреш призвал перестать «играть с огнём» на границе Ливана и Израиля

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить бои на границе Израиля и Ливана и перестать «играть с огнём».

По его словам, десятки тысяч людей на севере Израиля и юге Ливана были вынуждены покинуть дома в результате боевых действий.

«Я должен донести до всех сторон это простое и прямое послание: прекратите играть на «голубой линии», снизьте эскалацию и остановите боевые действия в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам организации «Хезболла» в Ливане.