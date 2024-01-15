Военная хроника: нетипичная активность авиации США зафиксирована в Чёрном море

Нетипичная активность авиации США зафиксирована в Чёрном море: примерно в 130 км южнее Новороссийска и Керченского моста работает американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.

Об этом сообщает Военная хроника.

Как утверждается, этот дрон часто дежурит вблизи Крыма, но в этот раз он мониторит обстановку около побережья Краснодарского края.