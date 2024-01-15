CNN: офицер ВВС США Марш одержала победу на конкурсе «Мисс Америка — 2024»
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«Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США, выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024» в Орландо, штат Флорида», — говорится в материале.
Телеканал подчеркнул, что Марш стала первым действующим американским офицером, завоевавшим такой титул.
По данным CNN, в конкурсе принимали участие по одной женщине от каждого штата США и округа Колумбия.
Ранее сообщалось, что победительницей конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири.