RT в Telegram
Подпишись

CNN: офицер ВВС США Марш одержала победу на конкурсе «Мисс Америка — 2024»

Короткая ссылка
Победительницей конкурса «Мисс Америка — 2024» стала офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш. Об этом сообщил телеканал CNN.
CNN: офицер ВВС США Марш одержала победу на конкурсе «Мисс Америка — 2024»
  • Gettyimages.ru

«Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США, выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024» в Орландо, штат Флорида», — говорится в материале.

Телеканал подчеркнул, что Марш стала первым действующим американским офицером, завоевавшим такой титул.

По данным CNN, в конкурсе принимали участие по одной женщине от каждого штата США и округа Колумбия.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить