CNN: офицер ВВС США Марш одержала победу на конкурсе «Мисс Америка — 2024»

Победительницей конкурса «Мисс Америка — 2024» стала офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США, выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024» в Орландо, штат Флорида», — говорится в материале.

Телеканал подчеркнул, что Марш стала первым действующим американским офицером, завоевавшим такой титул.

По данным CNN, в конкурсе принимали участие по одной женщине от каждого штата США и округа Колумбия.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири.